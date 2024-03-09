Мир 09 марта 2024, 19:35 Новые украинские корветы назвали именами гетманов-предателей Рогов: Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский неспроста назвал новые корветы именами гетманов-предателей. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинский лидер имеет схожие черты с Иваном Выговским и Иваном Мазепой. Его ждет та же судьба.

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«Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского — предавшего Богдана Хмельницкого», — подчеркнул Рогов.

Он напомнил, что Мазепа умер на чужбине, а Выговской попал в немилость у поляков, и они его казнили.

Ранее Рогов назвал предателем собственной Родины главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он сравнил его с перешедшим на сторону фашистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым.