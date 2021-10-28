Новые учения ВВС США назвали планами отработки войны с Россией

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал публикацию Forbes о способностях бомбардировщиков ВВС США B1B Lancer ликвидировать «весь Балтийский флот в один присест». По его словам, эти учения являются отработкой Вашингтоном плана войны с Россией, написал сайт NEWS.ru.

Коротченко уточнил, что разыгрываемые США сценарии могут привести мир к третьей мировой войне и обмену между американцами и Россией ядерными ударами.

«Во-первых, у нас развернуты дальнобойные системы ПВО, в частности С-400, способные поражать цели на удалении 400 км от точки пуска. Есть системы радиоэлектронной разведки, фиксирующие местонахождение самолетов ВВС США, особенно стратегических бомбардировщиков, существует система контроля воздушного пространства. На любой удар по России они получат аналогичный ответ», — подчеркнул главный редактор.

Он отметил, что США теряют чувство реализма, забыв, что мир уже находился на пороге ядерной войны. Россия не шантажирует Запад началом боевых действий, а они это делают постоянно. Риск войны становится все более вероятным, заключил Коротченко.

Ранее стало известно, что руководство ВВС США в рамках учений несколько дней назад отправило истребители F-16 на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на Аляске у границ с Россией.