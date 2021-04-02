Новые учения НАТО назвали подготовкой к войне с Россией

На учениях НАТО Defender Europe 2021 отработают тему вооруженного противостояния с Россией. В Киеве заявили, что альянс этого не скрывает и уже начал стягивать и перебрасывать силы на маневры.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV напомнил, что название предстоящих учений переводится как «защити Европу».

«На акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния», — раскрыл дипломат смысл маневров.

Арестович добавил, что Североатлантический альянс уже занялся стягиванием сил, их переброской и организацией вопросов логистики.

Фокус Defender Europe 2021, по его словам, направлен на Балканы, Крым и «все, что севернее». Положение дел, подчеркнул представитель Украины, никто не скрывает.

Учения НАТО запланированы на май–июнь. Они станут самыми крупными со времен холодной войны маневрами, на которых должны отработать оборону и наступление в Восточной Европе и Прибалтике.