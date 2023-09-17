Мир 17 сентября 2023, 00:31 Новые требования Западу предъявили на Украине Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу из-за провала ВСУ РИА «Новости»

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Промедление или отказ от передачи Киеву западного вооружения ведет к поощрению Москвы к продолжению конфликта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом, как указало РИА «Новости», он написал в статье для издания «Украинская правда».

«Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения — это прямое поощрение Кремля к дальнейшим [военным действиям], а не наоборот», — написал Данилов.

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Как считает секретарь СНБО, оптимизм по поводу наступления ВСУ на Западе ослабевает, поэтому можно подумать о завершении конфликта, даже при сохранении Россией территорий. Как считает Данилов, Украине такая позиция может грозить «медленным распутыванием тщательно сплетенной сети иностранной помощи».

Поэтому Данилов предложил закрепить поставки вооружения Украине на законодательном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США не будет объявлять о поставках ВСУ тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.