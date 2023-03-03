Мир 03 марта 2023, 00:39 Новые требования Запада к ВСУ раскрыли в США Полковник морской пехоты США Кансиан: ВСУ нужно показать результат ради нового оружия РИА «Новости»

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Украина продолжит получать оружие в случае, если ВСУ будут демонстрировать успехи на поле боя. Об этом бывший полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан рассказал в интервью Newsweek.

По его словам, просьбы украинских властей об отправке новых вооружений уже стали вызывать негативную реакцию у стран Запада, которые уже устали спонсировать страну. При этом украинские солдаты продолжают терпеть поражение, указал Кансиан.

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«Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе», — сказал он.

По словам бывшего полковника, военные неудачи украинских военных будут восприняты Западом как победа России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически участвует в преступлениях киевского режима, продолжая поставлять оружие на Украину. Европейские страны отправляют для ВСУ оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов, добавил он.

К декабрю 2022 года Украина получила меньше половины финансовой помощи со стороны Запада: 31 миллиард евро вместо 64 миллиардов. Украинские власти пожаловались на нестабильность этих выплат.