Новые тайфуны обрушатся на Японию

Тайфун «Нэогури» доберется до побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября. Этот тропический циклон будет 20-м в этом сезоне. Порывы ветра достигнут 45 метров в секунду. В центре тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

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Еще один тайфун, «Буалой», движется с юга и достигнет востока Японии в ночь на 26 октября. В японской классификации он будет числиться 21-м. Скорость ветра в порывах может достигать 50 метров в секунду. Давление в центре тайфуна составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

Сильнейший за последние несколько десятков лет тайфун «Хагибис» обрушился на центр Японии 13 октября. Он принес ураганные ветра и ливни, которые в свою очередь вызвали наводнения и оползни. Жертвами тайфуна стали 79 человек, еще 10 до сих пор числятся пропавшими без вести. Число пострадавших приближается к 400. Последствия «Хагибиса» до сих пор не ликвидировали, также продолжаются поисково-спасательные работы.