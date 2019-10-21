  • Новые тайфуны обрушатся на Японию

    21 октября 2019, 08:06

    Алена Макаренко

    Япония еще не пришла в чувства после тайфуна «Хагибис», как к ее берегам приближается новое бедствие. Вскоре на страну обрушатся два новых тропических циклона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное японское метеорологическое управление.
    Новые тайфуны обрушатся на Японию

    Тайфун «Нэогури» доберется до побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября. Этот тропический циклон будет 20-м в этом сезоне. Порывы ветра достигнут 45 метров в секунду. В центре тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

    Японцы подсчитали ущерб сельскому хозяйству от тайфуна «Хагибис»

    Подробнее

    Еще один тайфун, «Буалой», движется с юга и достигнет востока Японии в ночь на 26 октября. В японской классификации он будет числиться 21-м. Скорость ветра в порывах может достигать 50 метров в секунду. Давление в центре тайфуна составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

    Сильнейший за последние несколько десятков лет тайфун «Хагибис» обрушился на центр Японии 13 октября. Он принес ураганные ветра и ливни, которые в свою очередь вызвали наводнения и оползни. Жертвами тайфуна стали 79 человек, еще 10 до сих пор числятся пропавшими без вести. Число пострадавших приближается к 400. Последствия «Хагибиса» до сих пор не ликвидировали, также продолжаются поисково-спасательные работы.