Мир 04 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новые сухогрузы с продовольствием вышли из портов Украины Минобороны Турции сообщило о выходе из портов Украины 12 судов с сельхозпродукцией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Порты Украины покинуло еще 12 сухогрузов с сельхозпродукцией. По организованному гуманитарному коридору они пройдут до Стамбула, где их проверят представители Совместного координационного центра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что выход судов прошел утром в воскресенье, 4 сентября.

Реклама

«Сегодня утром с Украины вышло еще 12 судов, груженных продовольствием», — заявили в пресс-службе министерства.

Реклама

Каждый сухогруз проходит строгий досмотр перед входом в Босфор. Такие же правила действуют в отношении порожних судов, которые возвращаются в украинские порты после доставки продовольствия в пункты назначения.

Общий объем украинской сельхозпродукции, вывезенной с территории страны с момента заключения продовольственной сделки, составил более двух миллионов тонн.

Накануне стало известно, что проход судов через Босфор прервался из-за вставшего сухогруза Briza, следовавшего на Украину. Судно прекратило ход из-за неисправности. После его буксировки в порт Ахыркапы движение по проливу возобновили.

0 0 0 0 0 0