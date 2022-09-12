Новые сухогрузы с продовольствием вышли из портов Украины | 360°

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Новые сухогрузы с продовольствием вышли из портов Украины

Минобороны Турции сообщило о выходе из портов Украины девяти судов с сельхозпродукцией

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Украинские порты утром 12 сентября покинули еще девять сухогрузов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

«Из украинских портов по состоянию на утро 12 сентября вышло еще девять новых сухогрузов с сельхозпродукцией. Поставки осуществляются в соответствии с планом», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Каждый украинский сухогруз проходит досмотр под руководством представителей Турции, ООН и России, после чего отправляется через Босфор к пункту назначения. Точно такие же правила действуют для судов, которые возвращаются в порты Украины за новой партией зерна.

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Общий объем зерна, уже вывезенного с Украины, составляет около двух миллионов тонн.

Ранее стало известно, что сухогруз Briza прекратил ход в районе Босфора из-за неисправности. Движение остальных судов приостановилось, его возобновили после буксировки сухогруза в порт Ахыркапы.

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