Новые сухогрузы с продовольствием вышли из портов Украины | 360°

Мир 12 сентября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новые сухогрузы с продовольствием вышли из портов Украины Минобороны Турции сообщило о выходе из портов Украины девяти судов с сельхозпродукцией РИА Новости

Читать 360tv в

Украинские порты утром 12 сентября покинули еще девять сухогрузов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

«Из украинских портов по состоянию на утро 12 сентября вышло еще девять новых сухогрузов с сельхозпродукцией. Поставки осуществляются в соответствии с планом», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Реклама

Каждый украинский сухогруз проходит досмотр под руководством представителей Турции, ООН и России, после чего отправляется через Босфор к пункту назначения. Точно такие же правила действуют для судов, которые возвращаются в порты Украины за новой партией зерна.

Реклама

Общий объем зерна, уже вывезенного с Украины, составляет около двух миллионов тонн.

Ранее стало известно, что сухогруз Briza прекратил ход в районе Босфора из-за неисправности. Движение остальных судов приостановилось, его возобновили после буксировки сухогруза в порт Ахыркапы.

0 0 0 0 0 0