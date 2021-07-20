Новые случаи коронавируса зафиксировали в Токио перед Олимпиадой

По крайней мере еще девять человек, которые участвуют в проведении летних Олимпийских игр в Токио, заразились коронавирусом. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте «Токио-2020».

Инфицированы шесть японских подрядчиков, волонтер, иностранец, связанный с проведением Олимпиады. Также COVID-19 подтвержден у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Он будет находиться на карантине две недели. Таким образом общее количество инфицированных еще до начала игр достигло 71 человек, среди них 31 иностранец.

В понедельник пресс-служба Национального олимпийского комитета Чехии заявила, что ковид нашли у игрока чешской сборной по пляжному волейболу Ондржея Перушича, написал ТАСС. Он живет в Олимпийской деревне. Первого заразившегося в Олимпийской деревне обнаружили 17 июля. Им оказался член одной из иностранных делегаций.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков. При этом даже сами японцы не смогут следить за соревнованиями с трибун. Организаторы пошли на такие меры для борьбы с распространением коронавируса.