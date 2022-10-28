Новые системы ПВО получили в Киеве | 360°

28 октября 2022, 20:51
Новые системы ПВО получили в Киеве
Мэр Киева Кличко: новое оборудование ПВО уже поступило в столицу
Киев получил новые систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, которого процитировало РИА «Новости».
«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищенным», — сказал Кличко.
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Он выразил надежду на то, что ПВО защитит Киев от «атак и провокаций с дронами-камикадзе».
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В Пентагоне заявили о готовящемся новом пакете помощи Украине. По словам заместителя пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх, в него войдут ракеты HIMARS, разные снаряды и броневики. Она подчеркнула, что новый пакет оценивается приблизительно в 275 миллионов долларов.
При этом накануне журнал New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Штаты отказались продавать Украине большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за ограниченных объемов промышленных мощностей, сообщил НСН.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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