Новые системы ПВО получили в Киеве | 360°

Мир 28 октября 2022, 20:51 Новые системы ПВО получили в Киеве Мэр Киева Кличко: новое оборудование ПВО уже поступило в столицу Pxhere

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Киев получил новые систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, которого процитировало РИА «Новости».

«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищенным», — сказал Кличко.

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Он выразил надежду на то, что ПВО защитит Киев от «атак и провокаций с дронами-камикадзе».

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В Пентагоне заявили о готовящемся новом пакете помощи Украине. По словам заместителя пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх, в него войдут ракеты HIMARS, разные снаряды и броневики. Она подчеркнула, что новый пакет оценивается приблизительно в 275 миллионов долларов.

При этом накануне журнал New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Штаты отказались продавать Украине большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за ограниченных объемов промышленных мощностей, сообщил НСН.