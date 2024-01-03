Мир 03 января 2024, 03:36 Новые симптомы COVID-19 нашли в Великобритании Daily Mirror: бессонницу и тревогу назвали новыми симптомами коронавируса Freepik

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Вирулентный штамм COVID-19, который стал доминирующей формой вируса по всему миру, смог породить два новых симптома. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

По данным Управления национальной статистики, к обычным симптомам, о которых ранее сообщали люди с COVID-19, таких как насморк, кашель, головные боли и слабость, добавились бессонница и тревога. К тому же, меньше людей стали жаловаться на потерю вкуса и обоняния.

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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что штамм JN.1 вируса набирает обороты не только в Великобритании, а также в США, Исландии, Португалии и Испании. Также его быстрое распространение зафиксировали во Франции, Китае и Индии.

Среди россиян выявили рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5%, писала газета «Петербургский дневник». При этом в 46 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийские.