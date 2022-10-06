Зампостпреда РФ при ООН заявила, что новые санкции против КНДР не дадут результата | 360°

Мир 06 октября 2022, 00:10 Поделиться Telegram

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Viber Зампостпреда РФ при ООН заявила, что новые санкции против КНДР не дадут результата Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева: новые санкции против КНДР не дадут результата YouTube

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Власти России считают введение новых санкций в отношении Северной Кореи тупиком, заявила 5 октября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время выступления на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено ракетным испытаниям Пхеньяна. Ее слова передал ТАСС.

По словам дипломата, с 2006 года по инициативе США в отношении КНДР было принято много ограничительных мер. И это единственное из «всех имеющихся блюд», приготовленных Западом для Пхеньяна.

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«Однако по прошествии лет стало более чем очевидно, что санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе или приблизить нас к урегулированию вопросов ракетно-ядерного нераспространения», — подчеркнула Евстигнеева.

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Она отметила, что новые санкции являются неэффективной мерой. Именно поэтому следует отказаться от ограничений, которые не дают никакого результата.

Пхеньян в последние дни осуществил несколько запусков баллистических ракет. Япония и Южная Корея выразили протест из-за действий северокорейских властей. При этом в экспертном сообществе полагают, что это рядовое происшествие, которое не приведет к открытому конфликту между странами.

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