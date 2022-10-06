Зампостпреда РФ при ООН заявила, что новые санкции против КНДР не дадут результата | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 00:20

США заморозили все сферы взаимодействия с Россией — посол РФ

Спецоперация

06 октября 2022, 00:13

Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 00:07

Медленно, но верно. ВС России провели работу над ошибками в ходе спецоперации

Общество

05 октября 2022, 23:58

Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики

Здоровье

05 октября 2022, 23:58

Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи

Деньги

05 октября 2022, 23:54

Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября

Интересное

05 октября 2022, 23:51

Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты

Технологии

05 октября 2022, 23:51

Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос

Криминал

05 октября 2022, 23:50

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области

Мир

06 октября 2022, 00:10

Зампостпреда РФ при ООН заявила, что новые санкции против КНДР не дадут результата

Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева: новые санкции против КНДР не дадут результата

Читать 360tv в

Власти России считают введение новых санкций в отношении Северной Кореи тупиком, заявила 5 октября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время выступления на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено ракетным испытаниям Пхеньяна. Ее слова передал ТАСС.

По словам дипломата, с 2006 года по инициативе США в отношении КНДР было принято много ограничительных мер. И это единственное из «всех имеющихся блюд», приготовленных Западом для Пхеньяна.

Реклама

«Однако по прошествии лет стало более чем очевидно, что санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе или приблизить нас к урегулированию вопросов ракетно-ядерного нераспространения», — подчеркнула Евстигнеева.

Реклама

Она отметила, что новые санкции являются неэффективной мерой. Именно поэтому следует отказаться от ограничений, которые не дают никакого результата.

Пхеньян в последние дни осуществил несколько запусков баллистических ракет. Япония и Южная Корея выразили протест из-за действий северокорейских властей. При этом в экспертном сообществе полагают, что это рядовое происшествие, которое не приведет к открытому конфликту между странами.

Санкции

КНДР

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама