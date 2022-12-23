Мир 23 декабря 2022, 06:59 Новые санкции США загнали отношения с Россией в глубокую трясину — посольство Посольство РФ: попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу РИА «Новости»

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Госдеп США дополнительно внес в список санкций 10 российских организаций. Однако попытки подрыва технологического развития России обречены, вредят третьим странам и самим американцам, заявил в Telegram-канале посольства советник-посланник Андрей Леденев.

«Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу», — сказал он.

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Дипломат заметил, что неконструктивные действия американских властей загнали отношения двух стран в глубокую трясину. Расширение списка санкций, по его мнению, не только не подорвет технологическое развитие России, но и навредит третьим странам. Аргументы американских чиновников о том, что это поможет вывозить украинское зерно, Андрей Леденев назвал пропагандистскими.

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Он добавил, что американские ученые не рады разрыву отношений с российскими коллегами и не раз говорили об этом. Включение международно-признанных научных институтов в санкционные списки, по словам советника-посланника, не отвечает их интересам.