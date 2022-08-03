Новые санкции повлияют на глобальные рынки, спровоцируют рост цен и нехватку продовольствия. В первую очередь, они скажутся на экономике развивающихся стран. Об этом заявил в Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов.

«Подобное „усердие“ американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — предупредил он.

Ограничения, которые ввели 2 августа США, стали попыткой вытеснить Россию с мировых рынков и занять освободившиеся позиции при помощи шантажа, а не конкуренции. Однако, отметил Анатолий Антонов, изолировать страну не получится, Россия зарекомендовала себя как надежного и ответственного партнера.

Он отдельно отметил, что некоторые санкции дублируются или противоречат прежним заявлениям американских властей. Например, объявлены меры против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений, хотя Минфин США обещал вывести их из-под рестрикций.