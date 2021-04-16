Новые санкции США против России назвали «скверным анекдотом» в Крыму

Очередные американские санкции против России напоминают скверный анекдот. Руководство Соединенных Штатов только смешит весь мир своими бесполезными ограничениями. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики. Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу „95 квартала“», — приводит РИА «Новости» слова Мохова.

Собеседник отметил, что Вашингтону надо «перестать плодить неудачные шутки» и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине.

15 апреля президент США Джо Байден подписал закон о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись 23 россиян и юридических лиц, которых подозревают во вмешательстве в американские президентские выборы. Санкции ввели и против шести российских технологических компаний из-за подозрений в кибератаках на государственные учреждения в Штатах. Согласно этому закону, из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, среди которых есть сотрудники российской разведки, как считают американские власти.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американского посла вызвали в министерство на разговор. Она подчеркнула, что ответ России на эти санкции будет неотвратимым. Политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов рассказал «360», что пределов санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона почти нет. По его словам, под угрозой находятся все сферы, включая энергетический сектор и финансовую систему.