Газопровод «Северный поток — 2» достроят в любом случае. Санкции против проекта, которые включили в новый оборонный бюджет США, не помешают, уверен политолог Илья Гращенков.

В беседе с «360» эксперт назвал интересными игры с «Северным потоком — 2». Проект необходим Европе, поэтому все препятствия носят временный характер.

«Нет сомнений, что „Северный поток — 2“ в итоге достроят, поскольку проект необходим Европе. Все политические спекуляции освещают на какое-то конкретное время жизнь тех политиков, которые в данный момент этим проектом занимаются», — сказал Гращенков.

По его мнению, отношения между Россией и Западом в какой-то момент все же наладятся, а проект завершат довольно быстро. При этом Джо Байден, скорее всего, поддержит предложенные ограничения. Его стратегия уже строится на некотором противостоянии с РФ.

«Не исключено, что пока внешний контур будет занят этим витком санкций, внутренний будет вести какие-то переговоры для нормализации отношений с Россией. Для Байдена сейчас развязывать новую холодную войну, которая идет последние пять лет, невыгодно. Ему нужно разбираться с собственными делами», — подчеркнул политолог.

Гращенков допустил, что в конечном итоге Байден может стать тем президентом, который нормализует отношения с Россией и, в частности, снимет часть санкций.

Меры, которые приготовила палата представителей США против «Северного потока — 2», включены в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.