Порочная практика введения санкций не подействует на Россию так, как ожидалось, а усугубит состояние мировой экономики, заявил в своем Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов.

«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — написал посол.

Он не был удивлен введению новых ограничений. Анатолий Антонов назвал как минимум два последствия этого решения. Во-первых, они приведут к новым перебоям в цепочках поставок и скажутся на продовольственной безопасности. В тех же США уже заявили об острой нехватке некоторых товаров.

Во-вторых, попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов и подорвут доверие к самим американцам. Анатолий Антонов отметил, что даже мысль о том, что экономика страны способна противостоять внешнему давлению, вызывает у Белого дома своеобразную аллергию. Однако Россия, несмотря на санкции, по-прежнему готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства.

Новый список санкций против России и Белоруссии опубликовало Министерство торговли США. В него вошло 71 предприятие, в том числе ряд ведущих представителей авиа- и судостроительной отраслей. Санкционный список должностных лиц расширил также Минфин США. В него внесли официального представителя МИД России Марию Захарову, вице-премьера Дмитрия Григоренко и других. Кроме того, шестой пакет санкций обсуждают в Евросоюзе.