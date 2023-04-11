Мир 11 апреля 2023, 22:47 Новые санкции Канады сочли жестом пустого символизма Посол России Степанов: санкции Канады являются жестом пустого символизма РИА «Новости»

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Новые антироссийские санкции Канады демонстрируют очередной пустой жест, который никаким образом не скажется на жизни россиян и организаций. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Никаких последствий для наших граждан и предприятий от них не будет. Видно, что функционеры в кабинете Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица»», — сказал он.

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Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК «Вагнер». Также ограничения коснулись девяти предприятий, имеющих отношение к финансовому сектору Белоруссии.

Ранее американский президент Джо Байден продлил еще на год действие некоторых антироссийских санкций, объяснив свое решение «вредоносной иностранной деятельностью правительства России».

Также в Белом доме утверждают, что российская сторона якобы «нарушила устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность стран», поэтому несет угрозу внешней политике и экономике США.