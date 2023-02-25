Мир 25 февраля 2023, 00:12 Новые санкции Канады и Запада назвали признаком беспомощности Посол в Канаде Степанов: санкции Запада — признак беспомощности антироссийского лагеря Pxhere

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Очередные санкции Канады и других стран Запада против РФ показали беспомощность антироссийского лагеря. Такое мнение выразил посол в североамериканском государстве Олег Степанов, сообщил ТАСС.

По словам Степанова, антироссийский лагерь понимает, что победить РФ невозможно. Он назвал санкции бессмысленными. Ограничения не могут оказать влияния на суверенный внешнеполитический курс и внутреннюю жизнь страны, отметил он.

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«Наши граждане, попадающие в списки, смотрят на подобные меры с усмешкой. Наш бизнес укрепляется. Санкции не работают против России», — подчеркнул Степанов.

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В первую очередь эти ограничения вредят экономикам и благосостоянию народов тех стран, чьи правительства их вводят. Посол назвал подобные действия Запада и их союзников «санкционным позерством», которое не заслуживает со стороны России «никакой иной политической реакции, кроме презрительного сожаления». Но практический ответ на это последует, добавил он.

Власти Канады ввели санкции против 129 физических лиц России и 63 компаний. Среди прочих под ограничения попали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По итогам встречи «G7» страны-участницы сообщили, что хотят сохранить финансовые каналы с Россией, несмотря на введенные санкции, сообщил портал «Политика сегодня».