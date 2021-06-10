Bloomberg рассказал, кого в Белоруссии коснутся новые санкции ЕС

Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попадет 71 человек. Им запретят въезд в ЕС и заморозят активы. Санкционные меры предусмотрены и для семи организаций.

Подробности о новом пакете ограничений рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ограничения коснутся в том числе судей и прокуроров, которые работают по делам участников несанкционированных протестов. Под них попадут представители власти и сотрудники силовых структур. Всем указанным в санкционном списке закроют въезд в страны Евросоюза и заморозят активы. Меры распространят и на бизнес.

Когда именно утвердят новые санкции, в материале не указано.

В резолюции по Белоруссии, которую Европарламент принял 10 июня большинством голосов, говорилось об ограничениях против республики в нефтяной сфере, а также в области калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности. Парламентарии предложили рассмотреть возможность отключения страны от SWIFT, а зарегистрированным в ЕС компаниями рекомендовали прервать сотрудничество с белорусскими властями.