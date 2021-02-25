Новые санкции ЕС против России официально утвердят на следующей неделе
Новые санкции Евросоюза против России официально утвердят на следующей неделе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС. Его слова процитировал ТАСС.
«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», — отметил Мишель.
Речь идет про санкции, которые Евросоюз ввел из-за ситуации с арестом Алексея Навального. Глава Евросовета еще раз подчеркнул, что ЕС осуждает приговор и призывает Россиию освободить заключенного.
О том, что Евросоюз принял решение ввести против России санкции стало известно 22 февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что его поддержали министры иностранных дел 27 стран-членов.
Они приняли политическое решение о введении новых санкций в отношении лиц, которые, по их мнению, ответственны за приговор Навальному. При этом Боррель подчеркнул, что санкции в первый раз введут в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.
По данным Reuters, действие ограничений коснется главы СК России Александра Бастрыкина, главы ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.