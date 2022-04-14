Новые санкции Австралии затронули 14 российских компаний

В новый санкционный список Австралии попали 14 компаний из России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МИД страны. Ограничения ввело австралийское правительство.

Под действие санкций попали представители разных отраслей экономики, от нефтехимии и машиностроения до страхования и туризма: «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «КАМАЗ», «Алроса», «Росэлектроника», «Ростелеком», «Русгидро», Объединенная судостроительная корпорация, в том числе входящий в нее «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Согаз», центр бронирования железнодорожных туров национального туристического офиса Visit Russia.

В МИД Австралии отметили, что целевые финансовые санкции введены в отношении компаний, которые имеют стратегическое и экономическое значение для России.