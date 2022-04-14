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    14 апреля 2022, 08:21

    Новые санкции Австралии затронули 14 российских компаний

    Правительство Австралии ввело санкции против 14 российских компаний

    Екатерина Виславская

    В новый санкционный список Австралии попали 14 компаний из России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МИД страны. Ограничения ввело австралийское правительство.

    Новые санкции Австралии затронули 14 российских компаний

    Под действие санкций попали представители разных отраслей экономики, от нефтехимии и машиностроения до страхования и туризма: «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «КАМАЗ», «Алроса», «Росэлектроника», «Ростелеком», «Русгидро», Объединенная судостроительная корпорация, в том числе входящий в нее «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Согаз», центр бронирования железнодорожных туров национального туристического офиса Visit Russia.

    В МИД Австралии отметили, что целевые финансовые санкции введены в отношении компаний, которые имеют стратегическое и экономическое значение для России.