Эксклюзив 20 июля 2023, 12:32 Новые санкции Австралии против России сочли бесполезными Политолог Дудчак: Австралия санкциями против России напомнила о своем существовании Unsplash

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Новый пакет антироссийских санкции со стороны Австралии не окажет никакого влияния. Само это решение представляет собой попытку иностранных политиков напомнить о себе и создать видимость работы. Об этом «360» заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Он пояснил, что страны Запада уже ввели все санкции, которые могли, поэтому для новых ограничений австралийским политикам пришлось включать фантазию,

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«Не имеет смысла на это реагировать. Мы уже прошли тот период, когда можно было опасаться. Это всего лишь информационный повод сообщить и продемонстрировать, что они изобретают что-то новое. Сами себя убеждают в том, какие они смелые, закаляя свое мужество компьютерными играми», — заявил Дудчак.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила о введении санкций против России и Белоруссии в четверг, 20 июля. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что под ограничения подпали 35 предприятий и 10 человек.

В частности, это поставщики технологического оборудования и электроники, работающие в Арктике добывающие компании, а также организации из сферы атомной энергетики. В список физических лиц включили вице-премьеров российского правительства Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, руководство концерна «Калашников» и холдинга «Вертолеты России».