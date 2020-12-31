Новые протесты вспыхнули в США после убийства мужчины полицейским. Видео

После убийства не прошло и нескольких часов, как на месте начали собираться сотни людей. Они выкрикивали оскорбления и требовали предоставить подробную информацию о случившемся.

Весной этого года в том же городе задержали темнокожего жителя Джорджа Флойда. Он скончался от жестоких действий сотрудников полиции.

Местное полицейское управление утверждает, что мужчина на этот раз был убит в ходе перестрелки. Погибшего заподозрили в незаконных действиях на автозаправке. В связи с этим его машина была остановлена для досмотра. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его фамилию и расовую принадлежность сотрудники не раскрывают сознательно.

Руководитель полицейского управления Миннеаполиса Медария Аррандондо заявил, что подозреваемый первым открыл огонь и в ответ был застрелен. Однако ни полицейские, ни пассажирка погибшего не пострадали. Аррандондо обратился к местным жителям и попросил дать возможность следователям собрать всю необходимую информацию, чтобы начать расследование. Он также признался, что осознает травму, которую пережил город.