Новые ограничения введут на курортах Хорватии из-за коронавируса

Власти Хорватии решили ввести новые ограничения на своих курортах. Связанные с коронавирусом правила начнут действовать 26 июля. Об этом сообщил глава МВД и председатель национального штаба гражданской защиты Давор Божинович.

По словам Божиновича, сейчас вся Адриатика балансирует между «оранжевой» и «красной» зоной. Такие показатели фиксирует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. В связи с эпидемической ситуацией в Хорватии решили объявить ограничения.

«Это меры, благодаря которым мы хотим избежать тех случаев, когда за возвращение из Хорватии начнут вводить ограничения. Это и желание наших гостей», — процитировало министра издание 24sata.

Начиная с 26 июля массовые мероприятия смогут посещать максимум по 50 человек. Ограничение касается тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. На свадьбах количество гостей не должно превышать 15 человек. Все иные мероприятия нужно будет согласовывать с местными властями за неделю до даты проведения.

Глава МВД Хорватии уточнил, что объявленные меры будут действовать по 15 августа. Затем власти страны будут принимать решение о возможном продлении ограничении или их отмене.