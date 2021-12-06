Новые ограничения из-за штамма «омикрон» ввели на Кипре

На Кипре с 6 декабря вступят в силу новые ограничения из-за появления в мире нового штамма коронавируса «омикрон». Всех, кто приезжает в страну, ожидает обязательный ПЦР-тест, в торговых центрах страны не будет мероприятий на Рождество, а предприятиям предписано перевести часть работников на удаленку.

С 29 ноября на Кипре уже действуют некоторые ограничения. Например, носить маски в общественных местах нужно даже детям с шести лет. Им также необходимо наравне со взрослыми предъявлять ковид-паспорт (SafePass). С 29 ноября временно отменены все школьные рождественские мероприятия.

Как сообщило «РИА Новости», новый пакет мер о ПЦР-тестах будет действовать предварительно до 10 января. Отмечается, что тестирование в аэропорту по прибытии пассажирам нужно будет оплатить самостоятельно. Его цена 15 евро.

На период до 31 декабря почти во всех компаниях и организациях в секторе услуг 20% работников должны трудиться удаленно. В это число можно включить тех, кто сейчас не посещает работу по болезни, а также тех, кто ушел в отпуск.

Все массовые мероприятия, которые будут проводиться в ближайшее время, разрешены под полую ответственность местных властей муниципалитетов, которые должны неукоснительно следовать всем санитарным протоколам.