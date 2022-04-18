Новые неофициальные фото президента Франции вызвали у интернет-пользователей смешанные чувства

Личный фотограф французского лидера Эммануэля Макрона поделился неофициальными фото главы Пятой республики. Серия снимков приурочена ко второму туру президентских выборов. О неоднозначной реакции российских интернет-пользователей рассказало РИА ФАН.

На одном из фото Макрона запечатлели в максимально неофициальном образе: французский лидер вальяжно расположился на кожаном диване. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а рукава закатаны. Такой свободный формат ношения костюма обнажил волосы на груди и руках Макрона.

Российские интернет-пользователи высказали разнообразные мнения насчет этой фотографии. Часть из них предположила, что Макрон таким способом решил привлечь новые голоса — от женщин и молодежи. Другие пользователи из России пытались найти взаимосвязь между волосами на груди Макрона и его любви к звонкам. Николай Ш. пошутил, что у французского лидера «за каждый новый звонок появляется волосинка на груди». Другой пользователь предположил, что, «судя по новым фоткам, Эммануэль Макрон хочет, чтобы Путин начал звонить ему первым».