Новые международные рейсы запустят из аэропорта Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings запустит первые регулярные рейсы в два города Узбекистана из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге с февраля 2021 года. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана Самарканд и Ургенч», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Перевозить пассажиров будут лайнеры SSJ100, рассчитанные на 100 человек. Рейсы в Угренч будут по воскресеньям с 13 февраля. Рейсы в Самарканд — по понедельникам с 14 февраля.