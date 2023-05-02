Мир 02 мая 2023, 20:23 Новые месторождения нефти нашли в Турции Президент Эрдоган сообщил о новом месторождении нефти в горах на юго-востоке Турции Pxhere

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Еще одно месторождение нефти обнаружили на юго-востоке Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборного митинга в Конье. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, новое месторождение нефти обнаружили в горах Габар у города Джизре. Его производительность порядка 100 тысяч баррелей в сутки.

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«Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)», — сообщил турецкий лидер.

Месторождение уже получило имя. Его назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили боевики признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана в 2017 году. Нефть выявили на глубине порядка 2,6 километра. Запасы оценили в десятки миллиардов долларов добавил Эрдоган.

Российский лидер Владимир Путин в конце апреля подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов дружественным странам по контрактам, которые заключили до 1 февраля 2023 года, независимо от потолка цен.