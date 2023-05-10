Мир 10 мая 2023, 11:14 Новые меры Запада против России поставили по угрозу тысячи рабочих мест в Индии FT: меры Запада против российских алмазов станут угрозой сотням тысяч рабочих мест в Индии РИА «Новости»

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Принятие западными странами санкций против добываемых в РФ алмазов будет угрожать сотням тысяч рабочих мест в Индии. В этой стране российские бриллианты обеспечивают порядка 60% занятости. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Для Индии <…> изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест», — уточнили в статье.

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Президент Бхаратской алмазной биржи Ануп Мехта уточнил, что драгоценные камни из России обеспечивают создание 60% рабочих мест в отрасли. По его данным, торговлей алмазами в Индии занимается один миллион человек. Пока страна имеет возможность свободно экспортировать необработанные камни из России в США и Европу.

Ранее страны «Большой семерки» задумались о введении ограничений в отношении российской компании «Алроса», которая добывает крупные алмазы. Речь идет о камнях, алмазах весом более одного карата.