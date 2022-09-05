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Новые меры властей против роста цен признали в Германии неэффективными

Депутат бундестага Вагенкнехт: новые меры властей против роста цен являются неэффективными

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Новые меры поддержки не смогут помочь жителям Германии справиться с растущими ценами на продукты, топливо и коммунальные услуги. Такое мнение выразила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Как отметила депутат, в сложившейся ситуации нужна любая поддержка. При этом предлагаемый третий пакет помощи не снимет с людей даже часть постоянно увеличивающихся расходов.

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«По оценкам серьезного исследования, счет за отопление и горячую воду в старом односемейном доме с газовым отоплением в следующем году может достичь 12 тысяч евро, а в обычной квартире — более пяти тысяч евро. Кто будет платить за это?» — спросила Вагенкнехт во время интервью немецкому порталу t-online.

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По ее словам, в основном экономические санкции ударили по Германии и другим странам Европы. В то же время прибыль российского «Газпрома» бьет рекорды. Депутат подчеркнула, что немцам нужно устраивать протесты против политики правительства, которое ничего не делает  со «взрывными» счетами за газ, а также подорожанием топлива и продуктов.

Германия

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