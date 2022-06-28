Новые меры поддержки автопрома предложили ввести в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести новые меры господдержки производителей российских машин. В частности, можно освободить людей, купивших отечественные авто, от уплаты налогов на три года. Копию обращения парламентария к главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову изучил RT.

Милонов сказал, что из-за санкций против России автомобилестроительная отрасль страны испытала некоторые трудности. Также ситуацию осложнило то, что из РФ ушли иностранные компании по производству ряда комплектующих, а также зарубежные марки машин.

Милонов считает, что сейчас у отечественной автомобильной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и продажи продукции, также можно совершить качественный рывок на российском рынке и рынке других государств, куда поставляют российские авто.

«Для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — сказано в обращении депутата.

По его словам, для восстановления объема продаж нужно задуматься над повторным введением программы утилизации старых машин и начать давать субсидии для покупки новой российской машины.