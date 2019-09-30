Новые «камеры из промежности» возмутили легкоатлеток
На чемпионате мира в Дохе впервые были представлены новые камеры, которые снимают спортсмена перед стартом снизу, а во время того, как они начинают движение, — сзади. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер пожаловалась изданию Bild на эти камеры.
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«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует издание спортсменку.
Недоумение в связи с новыми ракурсами выразила и другая немка — бегунья на короткие дистанции Татьяна Пинто. Издание опубликовало кадры, которые возмутили девушек.
Таким образом снимали не только женщин, но и мужчин. Но те пока не возмущались.
По задумке создателей, такие камеры позволяют наблюдать за подготовкой спортсменов к старту. Кроме того, так лучше видна скорость их реакции на стартовый свисток.
Из-за недовольства женщин Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира. После этого организаторы стали показывать только крупные планы.