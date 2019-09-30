Новые «камеры из промежности» возмутили легкоатлеток

Немецкие легкоатлетки выразили недовольство новыми ракурсами, с которых их показывали на чемпионате мира в Катаре. В соцсетях из-за необычного обзора кадры прозвали сделанными «камерами из промежности».

На чемпионате мира в Дохе впервые были представлены новые камеры, которые снимают спортсмена перед стартом снизу, а во время того, как они начинают движение, — сзади. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер пожаловалась изданию Bild на эти камеры.

Роспотребнадзор рассказал, в каких купальниках можно ходить в бассейн Подробнее

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует издание спортсменку.

Недоумение в связи с новыми ракурсами выразила и другая немка — бегунья на короткие дистанции Татьяна Пинто. Издание опубликовало кадры, которые возмутили девушек.

Таким образом снимали не только женщин, но и мужчин. Но те пока не возмущались.

По задумке создателей, такие камеры позволяют наблюдать за подготовкой спортсменов к старту. Кроме того, так лучше видна скорость их реакции на стартовый свисток.

Из-за недовольства женщин Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира. После этого организаторы стали показывать только крупные планы.