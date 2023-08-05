Мир 05 августа 2023, 00:03 Новые изменения скульптуры «Родина-мать» предложили на Украине Скульптор Пергаменщик предложил снять с монумента «Родина-мать» в Киеве еще и звезды РИА «Новости»

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С монумента «Родина-мать» в Киеве захотели снять не только герб СССР, но еще и звезды. С таким предложением выступил соавтор проекта по демонтажу памятника Алексей Пергаменщик в эфире «Днепр ТВ». Его слова привел ТАСС.

«Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча», — сказал Пергаменщик. Он отметил, что звезды являются элементами советской символики.

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Гарду меча скульптор предложил заменить на такую, какая была у князя Владимира и Святослава. Кроме того Пергаменщик предложил добавить орнаменты времен князя Владимира по образцу с находящимися в музеях.

После нескольких дней подготовки на Украине в конце июля начали демонтировать герб СССР с монумента «Родина-мать». Называться монумент тоже будут по-другому. Его переименуют в «Украину-мать». Работы по демонтажу памятника показали на видео. Подготовительные работы начали 21 июля. Рабочие установили на щите кран, чтобы заменить тяжелые конструкции.