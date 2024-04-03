Мир 03 апреля 2024, 21:14 «Новые группы». Наемников из Франции, Грузии и РДК заметили в Харькове Подпольщик Лебедев: в Харькове заметили боевиков из Франции, Грузии и РДК Freepik

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Наемники из Франции, Грузии и боевики так называемого «Русского добровольческого корпуса»* прибыли в Харьков. Об этом ТАСС сообщил представитель местного подполья Сергей Лебедев.

«Новые группы наемников прибыли в Харьков», — сказал он.

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По его словам, в их числе также граждане Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. Они завезли вместе с собой технику и боекомплекты.

Он не исключил, что в планы иностранных наемников входит задача атаковать Белгородскую область.

Ранее российские военные уничтожили в Харькове порядка 50 украинских боевиков, наемников и диверсантов, в том числе членов РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.