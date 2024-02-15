15 февраля 2024, 18:40
Новые границы Украины после завершения конфликта раскрыли в США
Фриман: РФ продиктует условия мира после потери Украиной выхода к Черному морю
После потери Украиной выхода к Черному морю Россия продиктует стране условия мирного договора. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сказал бывший помощник министра обороны США Час Фриман.
«Представьте себе ситуацию, при которой Украина лишится побережья Черного моря. Что нам делать с этим? Думаю, мы увидим требования, которые Россия выдвигала изначально: защита русскоязычного населения и нейтральный статус Украины, но уже под своим покровительством», — сказал он.
Реклама
Президент Владимир Путин заявил, что Одесса всегда была русским городом. Он напомнил, что страна в результате русско-турецких войн получила все Причерноморье, а Украина к этим территориям исторически не имеет никакого отношения.
Бывший американский разведчик Тони Шафер отмечал, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы установить контроль над Одессой.
Черное море
Одесса
Россия
Украина
Реклама
Реклама