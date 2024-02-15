Мир 15 февраля 2024, 18:40 Новые границы Украины после завершения конфликта раскрыли в США Фриман: РФ продиктует условия мира после потери Украиной выхода к Черному морю РИА «Новости»

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После потери Украиной выхода к Черному морю Россия продиктует стране условия мирного договора. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сказал бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

«Представьте себе ситуацию, при которой Украина лишится побережья Черного моря. Что нам делать с этим? Думаю, мы увидим требования, которые Россия выдвигала изначально: защита русскоязычного населения и нейтральный статус Украины, но уже под своим покровительством», — сказал он.

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Президент Владимир Путин заявил, что Одесса всегда была русским городом. Он напомнил, что страна в результате русско-турецких войн получила все Причерноморье, а Украина к этим территориям исторически не имеет никакого отношения.

Бывший американский разведчик Тони Шафер отмечал, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы установить контроль над Одессой.