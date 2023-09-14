14 сентября 2023, 12:20
Новые фотографии самого совершенного американского самолета показали в США
The Drive: в США представили новые снимки бомбардировщика B-21 Raider
Новые кадры стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося самым совершенным самолетом ВВС США, показали во время конференции Ассоциации воздушных и космических сил Соединенных Штатов. Технику продемонстрировали в ходе выступления начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, сообщило издание The Drive.
На двух фотографиях запечатлели самолет на фоне завода 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Эти кадры помогли оценить размеры американского бомбардировщика. Снимки сделали 31 июля, спустя пару дней после первого запуска предсерийного B-21.
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«Мы все еще надеемся на первый полет в этом году», — указал министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
На фото самолет представлен под серийным номером 0001 и маркировкой базы ВВС США Эдвардс. Издание подчеркнуло, что стекла кабины непривычной формы могут ограничивать обзорность во время полетов.
Впервые компания Northrop Grumman продемонстрировала истребитель шестого поколения B-21 Raider зимой 2022 года. Отличительными характеристиками бомбардировщика назвали маневренность и малозаметность.
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