Мир 03 апреля 2023, 08:26 Новые доказательства препятствования Трампа расследованию обнаружили в США WP: в США получили возможные улики того, что Трамп мешал проводить расследование Flickr

Читать 360tv в

Американские власти обнаружили новые улики, которые якобы свидетельствующие о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп препятствовал проведению расследования по делу о ненадлежащем хранении им секретных документов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Следователи <…> собрали новые улики, указывающие на то, что бывший президент Дональд Трамп препятствовал проведению разбирательства в связи с обнаружением совершенно секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго», — уточнили в статье.

Реклама

Издание указывает, что Трамп просматривал документы в коробках в Мар-а-Лаго, чтобы, возможно, оставить часть бумаг у себя.

В воскресенье Трамп анонсировал публичное заявление после предъявления ему обвинений. Ранее его адвокат Джо Такопина отметил, что его подзащитный не намерен признавать вину. Трамп счел свое уголовное преследование охотой на ведьм.