03 апреля 2023, 08:26
Новые доказательства препятствования Трампа расследованию обнаружили в США
WP: в США получили возможные улики того, что Трамп мешал проводить расследование
Американские власти обнаружили новые улики, которые якобы свидетельствующие о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп препятствовал проведению расследования по делу о ненадлежащем хранении им секретных документов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Следователи <…> собрали новые улики, указывающие на то, что бывший президент Дональд Трамп препятствовал проведению разбирательства в связи с обнаружением совершенно секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго», — уточнили в статье.
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Издание указывает, что Трамп просматривал документы в коробках в Мар-а-Лаго, чтобы, возможно, оставить часть бумаг у себя.
В воскресенье Трамп анонсировал публичное заявление после предъявления ему обвинений. Ранее его адвокат Джо Такопина отметил, что его подзащитный не намерен признавать вину. Трамп счел свое уголовное преследование охотой на ведьм.
США
Дональд Трамп
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