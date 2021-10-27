Новые боевые патроны нашли на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином

Сотрудники правоохранительных органов обыскали съемочную площадку фильма «Ржавчина» и обнаружили на ее территории несколько патронов. По предварительным данным, они боевые.

Шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса выступил с подобным заявлением на пресс-конференции. Ее трансляцию на YouTube организовала газета The Washington Post.

«Мы дополнительно нашли на площадке то, что может быть боевыми патронами», — подчеркнул Мендоса.

Шериф округа обратил внимание на ясность некоторых факторов: переданное Алеку Болдуину оружие было исправным и убило оператора Галину Хатчинс.

В окружной прокуратуре ранее допустили, что против актера и съемочной группы «Ржавчины» могут возбудить уголовное дело. На месте съемок следователи обнаружили много холостых и боевых патронов, изъяли три револьвера при обыске. Специалисты устанавливают, из чего именно Болдуин произвел роковой выстрел. Факт использования при съемочном процессе настоящего оружия уже подтвердили.