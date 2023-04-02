Мир 02 апреля 2023, 15:51 Новые авиационные боеприпасы начали изготавливать на Украине Украинский завод «Маяк» объявил о запуске производства авиационных боеприпасов Соцсети

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Украинский оборонный завод «Маяк» запустил производство новых авиационных боеприпасов осколочного действия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Facebook*.

Снаряды будут использовать в беспилотных авиационных комплексах.

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Масса боеприпаса ОБП-23.1 составляет один килограмм с гарантированной зоной поражения радиусом 11 метров.

Также завод изготовит снаряд ОБП-23.05, его вес — 500 граммов с гарантированной зоной поражения осколками 4,5 метра.

В начале марта украинский президент Владимир Зеленский заявил о дефиците боеприпасов и вооружений у ВСУ.

В ноябре 2022 года Украина объявила о планах построить новый грузовой самолет Ан-225 «Мрия», который станет самым большим в мире. Генеральный директор авиастроительного холдинга «Антонов» Евгений Гаврилов отмечал, что все работы идут в засекреченном месте, сумма проекта составит 800 миллионов долларов.

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