Новую вспышку птичьего гриппа выявили в Японии

Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии. Из-за выявленного заболевания в префектуре уничтожат 143 тысячи кур, сообщило агентство Киодо.

Несколько мертвых птиц нашли в префектуре Кагосима. Тушки отправили на генетический анализ, который выявил наличие высокопатогенного штамма Н5 птичьего гриппа. Теперь на птицеферме придется уничтожить 38,5 тысячи птиц.

Вокруг фермы объявили карантин в радиусе трех километров. На этой территории запрещено перевозить кур и яйца. Также власти запретили вывозить птиц и яйца за пределы 10-километровой зоны. Всего в префектуре уничтожат 143 тысячи кур.

Вспышка птичьего гриппа стала уже второй в Японии в этом сезоне. Первый раз заболевание выявили на этой неделе на территории префектуры Акита. Неделей ранее вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 зафиксировали в Дании. Она произошла на одной из крупных ферм по выращиванию индейки. Всего на ферме в муниципалитете Слагельсе содержатся около 28 тысяч птиц. В начале ноября в Дании подтвердили еще одну вспышку заболевания птиц, но уже на другой ферме.