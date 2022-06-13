Новую вспышку ковида зафиксировали в Пекине

Китайские власти выявили новую серьезную вспышку заболеваемости ковидом. Очаг оказался в пекинском баре Heaven. Об этом сообщил официальный представитель правительства города Сюй Хэцзянь.

«Вспышка коронавирусной инфекции, возникшая в баре Heaven в районе Чаоян, является свирепой по своим масштабам и концентрированности, осуществлять контроль и профилактику этой вспышки сложнее, чем прошлой, источником которой был рынок Синьфади», — сказал Хэцзянь во время пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

По информации местных властей, 166 человек подхватили коронавирус в баре в период с 9 по 12 июня. Вирус уже распространился в 14 районов Пекина. Теперь городская администрация планирует провести три дополнительных раунда ПЦР-тестирования в районе Чаоян. Проверять местных жителей на коронавирус будут с 13 по 15 июня.

С начала мая власти Пекина ввели довольно строгие ограничительные меры. Их начали ослаблять в июне. В большинстве районов снова заработали заведения общепита, открыли парки и общественные пространства.