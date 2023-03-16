Мир 16 марта 2023, 09:59 Новую волну протестов из-за пенсионной реформы предрекли во Франции Парламент Франции 16 марта рассмотрит закон о пенсионной реформе, возможны волнения РИА «Новости»

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Французский парламент в четверг рассмотрит законопроект о пенсионной реформе. В связи с этим в стране вероятны волнения, сообщило издание Le Figaro.

При этом журналисты отмечают, что протесты в больших городах, скорее всего, будут менее активными, потому что население чувствует усталость.

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По данным Le Parisien, среди возможных протестующих нет единства и четкого плана по поводу требований к правительству. Свое намерение продолжать борьбу за трудовые права высказывают только лишь профсоюзы.

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Опрос издания Elabe показал, что повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет не поддерживают 62% французов. В связи с законопроектом на протяжении последней недели в Париже, Ренне, Нанте, Марселе и Лионе проходят массовые митинги.

Ранее спорный законопроект уже принял Сенат Франции. СМИ сообщали, что президент Эммануэль Макрон пригрозил парламенту роспуском, если депутаты не поддержат пенсионную реформу.