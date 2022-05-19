Новую ветку метро откроют в Лондоне в честь 70-летия правления Елизаветы II

В Лондоне ожидается открытие новой ветки железнодорожного транспорта Crossrail. Она будет интегрирована в систему наземного и подземного рельсового транспорта британской столицы. По словам главы Crossrail Майкла Уайлда, речь идет об уникальном для города инфраструктурном проекте, который реализуется «раз в поколение». Его слова привел ТАСС.

Новая линия носит имя британской королевы Елизаветы II и официально откроется 24 мая, в преддверии масштабных национальных торжеств в честь «платинового юбилея» пребывания королевы на престоле — она занимает трон уже 70 лет.

На первом этапе в ветку войдут девять станций, которые протянутся от «Паддингтона» в центре столицы до «Эбби Вуд» на юго-востоке города. Когда линия будет готова полностью, она включит в себя 41 станцию, в том числе остановки в трех терминалах аэропорта «Хитроу». Полный запуск планируют осуществить к маю 2023 года. Ветка соединит город Рединг, находящийся в графстве Беркшир, с Шенкфилдом, расположенным в Бренттауне.

«Хотя Crossrail может выглядеть как метро, в действительно это нечто иное. Это высокоскоростной, междугородный транспорт», — отметил Уайлд.

Он пояснил, что вагоны метрополитена Лондона считаются крохотными, станции тесными, но в рамках нового проекта пассажиры получат запоминающийся опыт.

«Поэтому мы сделали большие платформы, внутри это чем-то похоже на собор», — сказал Уайлд.

Строительство проекта началось в 2009 году, общая стоимость составила 19 миллиардов фунтов (около 23,7 миллиарда долларов). В процессе создания участвовали 75 тысяч человек. Составы поездов были разработаны в городе Дерби в Англии, прокладку тоннелей осуществляла испанская компания Ferrovial. В строительстве участвовали концерн Siemens из Германии, предприятия Франции и Швеции.