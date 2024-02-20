Мир 20 февраля 2024, 06:45 Новую версию законопроекта о помощи Украине разработали в США The Hill: палата представителей предложила альтернативный проект помощи Украине piqsels

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Члены палаты представителей США демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик разработали альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню и защите американской границы. В письме коллегам они попросили согласовать его как можно скорее, сообщило издание The Hill.

«Хотя наша ответственность за защиту американских интересов и демократии велика, мы также обязаны помнить о ресурсах Америки. Вот почему наш законопроект сужает предыдущие предложения по иностранной помощи до критически важных военных вопросов для Украины и Израиля», — заявили конгрессмены.

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Модифицированную версию двухпартийного проекта финансирования назвали «Закон о защите границ и демократии». Джаред Голден и Брайан Фитцпатрик запросили для Минобороны США 66,32 миллиарда долларов на поддержку других стран, в том числе примерно 47 миллиардов Украине, 10 миллиардов Израилю и пять миллиардов Индо-Тихоокеанскому региону. Для защиты южной границы члены палаты представителей предложили на один год возобновить программу «Оставаться в Мексике».

По мнению журналистов, законопроект не получит поддержку. Демократы призвали спикера нижней палаты Майка Джонсона одобрить сенатский пакет помощи.