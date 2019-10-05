Новую украинскую «бронешлюпку» высмеяли в Сети

Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике Подробнее

По данным издание, плавсредство прибыло в Одессу для испытаний своим ходом. Ожидается, что у бронекатера будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость, маневренность и поведение в штормовых условиях.

Рассчитано плавсредство на экипаж из пяти человек. Его длина составляет 23 метра. Судно оборудовано 30-миллиметровой пушкой, пулеметом, а также двумя гранатометами. Пользователи Сети новый бронекатер не оценили, его назвали «бронешлюпкой».

«Бронешлюпка», — такое определение новому бронекатеру придумал пользователь Twitter psa_nos.

«Катер старый, пушки приклеили на скотч, появился новый бронекатер», — высказал свое мнение VasiyM.

Речной катер типа «Гюрза» разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги Соединенных Штатов для узбекских пограничников. Поле того, как два бронекатера передали заказчику, Киев решил модернизировать плавсредство для своего флота.