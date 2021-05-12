Мировой экономике прогнозируют новую угрозу

Все более ощутимой реальностью для мировой экономики становится угроза глобальной демографии. В обзоре рейтингового агентства Moody’s говорится, что в некоторых странах прирост населения достиг минимальной отметки за десятилетия, в других численность граждан идет на убыль.

Демографическая проблема грозит экономике не жестким шоком, а медленной стагнацией или даже угасанием, сообщила газета «Известия».

Многие страны сталкиваются с одновременным падением рождаемости и иммиграции, согласно оценке Moody’s. Это означает, что трудоспособное население в ближайшие годы будет довольно быстрыми темпами сокращаться в таких государствах, как Германия, Испания, Италия, Япония и Южная Корея. Подобные прогнозы делались и раньше. Но сейчас процесс затронул Россию, Таиланд, Чили и Китай. Совсем скоро окажутся в схожей ситуации Бразилия и Турция, которые у многих ассоциируются с большими семьями и стабильным демографическим ростом.

Moody’s видит два выхода из ситуации: увеличение занятости со стороны недопредставленных в нынешней рабочей силе категорий в первую очередь женщин, и технологический и инновационный подъем, который должен скомпенсировать недостаток рабочей силы.

При этом агентство предлагает не слишком обольщаться. Как неоднократно говорилось, пандемия коронавируса вынудила людей в большей степени полагаться на технологию, что в будущем может дать рост производительности труда, но на сегодня неясно, реализуется ли такой сценарий. В агентстве убеждены, что он требует как минимум масштабных инвестиций в человеческий капитал, а также массовое переобучение специалистов.

У среднего 30-летнего американца в три раза больше шансов умереть в этом возрасте, чем у его европейских сверстников. Причем смертность жителей США в любом возрасте выше, чем в Европе. Ожидается, что ситуация будет только ухудшаться. Проблема в самом обществе, а не в системных ошибках здравоохранения. При этом однозначного ответа в вопросе высокой смертности американцев нет. Но можно выделить три важных фактора.