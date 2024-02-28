Мир 28 февраля 2024, 10:13 Новую структуру по фиксации преступлений Киева могут создать в России Посол Мирошник: аналог ЧГК по фиксации преступлений Киева могут создать в России РИА «Новости»

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Новая структура для фиксации преступления Киева может появиться в России. Она должна стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сотрудники МГИМО и Института системного программирования РАН разработали софт для систематизации данных об инцидентах. Массивы информации удобно сравнивать и анализировать. Авторы проекты уже сотрудничают с центрами мониторинга, которые находятся недалеко от линии фронта.

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«Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства», — пояснил Мирошник.

Он напомнил, что ЧГК собирала данные о нацистах, а потом предоставила их на Нюрнбергском процессе. Процесс создания аналогичной структуры уже запущен, подытожил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ террористической организацией.