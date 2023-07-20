Мир 20 июля 2023, 07:21 Новую стратегию Запада по вооружению Украины раскрыли в США Обозреватель Politico Маклири: Запад изменил стратегию по вооружению Украины U.S. Department of Defense

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Западные страны изменили стратегию по вооружению Украины, перейдя от поставок военной техники к ее ремонту. Об этом в материале для издания Politico написал американский журналист Пол Маклири.

По его словам, Украина накопила разнообразный и ошеломляющий арсенал техники, которая нуждается в качественном ремонте.

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«О необходимости ремонта техники говорил еще представитель Пентагона, подтвердивший смещение акцента Запада на ремонт вооружений», — отметил Маклири.

Также журналист подчеркнул, что вопрос обслуживания выведенного из строя вооружения стал для ВСУ весьма острым на фоне попытки контрнаступать по линии фронта.

Ранее администрация президента Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом на 1,3 миллиарда долларов. ВСУ получат артиллерийские снаряды, беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, а также четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS.