Новую стратегию нацбезопасности утвердили в Польше. Россию назвали главной угрозой

Польский президент Анджей Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. Россию в этом документе назвали основной угрозой для Польши.

«Самую серьезную угрозу представляет <…> политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы», — приводит ТАСС слова выступления Дуды во время церемонии подписания документа.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что эту формулировку приняли после «детального изучения действий России». Главным ответом некой угрозе со стороны РФ, согласно новой стратегии, должно стать укрепление связей Польши с НАТО и Европейским союзом и увеличение расходов на оборону.

Солох подчеркнул, что Польша хочет вести с Россией диалог, но перед этим должна продемонстрировать свои оборонные возможности. Среди прочих угроз для Польши в документе устойчивые к лекарствам вирусы и развитие интернета и электронной передачи данных.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что между Россией и Польшей сохраняются ростки отношений. Он выразил уверенность в выходе из противостояния.